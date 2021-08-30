У Китая новая версия появления коронавируса

Коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов, специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить эту версию.

Китайские эксперты сравнили данные о больных коронавирусом в Пекине и Даляне с образцами, собранными на упаковках с полуфабрикатами, передает ТАСС со ссылкой на Global Times.

Исследования показали, что вирус мог попасть вместе с продуктами из другой страны или другого района КНР.

Ранее разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19. В документе говорится, что большинство ведомств Соединенных Штатов также полагают, что коронавирус, «вероятно, не был создан при помощи генной инженерии».