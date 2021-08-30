Идут ожесточенные бои между талибами и армией Ахмада Масуда

И на сей раз армии сопротивления удалось отбить атаку «Талибана». Однако, по информации телеканала ожесточенные бои продолжаются.

Бойцы движения "Талибан" предприняли вторую атаку на укрепления армии сына Ахмад Шаха Масуда – Ахмада Масуда в провинции Панджшер. Об этом сообщает афганский телеканал Tolo News.

Напомним, что как сообщал Спутник Таджикистан, сегодня ранним утром армии Ахмада Масуда удалось отразить наступление талибов, которые понесли потери. После первого сражения движение «Талибан» смягчило блокаду Панджшера, восстановив подачу интернета и мобильной связи. После чего начался еще один безуспешный раунд переговоров.

И к вечеру талибы предприняли еще одно наступление.