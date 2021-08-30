Так, ракетостроительная компания Astra Space в субботу запустила свою первую ракету с тех пор, как компания вышла из неизвестности и публично заявила о своих амбициях. После неуверенного старта ракета не смогла достичь своей цели и выйти на орбиту.

При взлете ракета отклонилась от вертикали и пошла с наклоном в сторону и вверх. Основатель, председатель правления и главный исполнительный директор Astra Крис Кемп сказал CNBC, что примерно через секунду после начала полета отказал один из двигателей.

В настоящее время компания выясняет причину инцидента. Основатель и технический директор Astra Адам Лондон добавил, что в данных обстоятельствах система работала относительно хорошо. Ракета имела достаточную тягу, даже с одним выключенным двигателем, чтобы очень медленно оторваться от площадки. При этом система наведения сохраняла контроль над ракетой.

По словам гендиректора, примерно через 2 минуты 28 секунд после начала полета группа по безопасности полетов Astra Space дала команду на выключение всех двигателей, что привело к прекращению полета. На этот момент ракета уже достигла высоты около 50 километров, а затем благополучно вернулась на землю.

Руководители Astra Space отказались назвать сроки завершения расследования или постройки новой ракеты и дату нового запуска.

Космическое транспортное средство с маркой Astra Space имеет высоту всего 14 метров и таким образом вписывается в сегмент малых ракет на рынке запусков. Цель Astra Space — отправить на орбиту как можно большее число своих, скромных по размеру ракет. Более того, компания хочет добиться того, чтобы к 2025 году запускать по одной ракете в день, а также еще больше снизить цену запуска, составляющую сейчас 2,5 миллиона долларов.

Субботняя миссия, закончившаяся неудачей, все же позволила протестировать множество обновлений ракеты Astra Space, сделанных с момента ее последней миссии в декабре. Тогда ракета тоже достигла космоса, так как закончилось топливо, и ей совсем немного не хватило, чтобы достичь орбиты.

Запуски Astra Space, как видно, пока нельзя назвать очень удачными. Одна из ракет столкнулась с проблемой системы наведения во время первого полета еще в начале прошлого года и разбилась вскоре после старта. Тем не менее, Astra Space стала партнером NASA Spaceflight - организации, занимающейся информационной составляющей космической отрасли, которая не связана напрямую с космическим агентством правительства США.

Рынок космических запусков таков, что он пока что позволяет выходить на него крупным и мелким игрокам. Как говорится, в космосе места хватит всем. Главное, чтобы каждый нашел там свою нишу. Ну и, что немаловажно, поймал удачу за хвост.