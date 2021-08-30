Фарид Исаев, обозревать haqqin.az 30 августа 2021, 23:02

Жаир Болсонару на встрече с лидерами бразильских общин христиан-евангелистов спрогнозировал результаты политической борьбы в следующем году, когда пройдут президентские выборы: «Передо мной три альтернативы: или арестуют, или убьют, или провозгласят победителем». Дело, однако, в том, что как раз его победа крайне маловероятна. И что остается?

Нынешний президент никогда не был популярен среди значительного большинства бразильцев. На выборах в 2018 году ему удалось заручиться поддержкой 55% избирателей, в то время как его левый оппонент Фернанд Аддад набрал 45%, но этот успех в значительной степени заслуга не самого бывшего десантника и конгрессмена с агрессивно-правыми взглядами. На его победу славно поработал Дональд Трамп, показав образец разухабистого правого популизма, а пространство расчистили сами левые из Партии трудящихся. Они пятнадцать лет были у власти и обросли коррупционными историями. Дилма Русеф покинула пост в результате импичмента, а самый популярный политик в стране, бывший президент Лула да Силва был лишен возможности принимать участие в выборах из-за того, что оказался в тюрьме, будучи замешан в самом громком коррупционном деле не только Бразилии, но и всей Латинской Америки. Нынче же ситуация сильно изменилась. Во-первых, и это, конечно, главное, Болсонару не показал никаких выдающихся результатов в экономике. Объективности ради, в условиях пандемии он их и не мог показать, но то, как президент упорно игнорировал опасность ковида и результат: больше полумиллиона умерших, - не могли не сказаться на оценке его деятельности. Во-вторых, идейный вдохновитель и эталонный образец, Дональд Трамп, показательно проиграл свои выборы. А в-третьих, в бразильскую политику вернулся Лула да Силва. Нынешней весной Федеральный верховный Суд Бразилии отменил обвинения по делам о коррупции и отмывании денег, и теперь ничто не мешает дважды президенту, руководившему страной с 2003 по 2010 год, которые многие запомнили как годы процветания, вернуться в большую политику и бросить вызов Болсонару.

По данным июльских и августовских опросов, 63-64% бразильцев недовольны деятельностью действующего президента. Зато если в выборах примет участие Лула, как замеряла опросная компания Datafolha, во втором туре лидер Партии трудящихся получит 58% голосов, и лишь 31% готовы голосовать за Болсонару. Преимущество колоссальное. В попытке предотвратить неотвратимое президент попытался изменить предвыборное законодательство, чтобы вернуться от электронного голосования к бумажному. Это тоже очень напоминает усилия Трампа внушить недоверие к голосованию по почте. Болсонару и его люди, в частности, министр обороны страны Брага Нетто, стали недвусмысленно намекать, что в стране пройдет «или печатное голосование, или никаких выборов».