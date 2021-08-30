Президент Бразилии напророчил себе смерть или тюрьму наш комментарий
Жаир Болсонару на встрече с лидерами бразильских общин христиан-евангелистов спрогнозировал результаты политической борьбы в следующем году, когда пройдут президентские выборы: «Передо мной три альтернативы: или арестуют, или убьют, или провозгласят победителем».
Дело, однако, в том, что как раз его победа крайне маловероятна. И что остается?
Нынешний президент никогда не был популярен среди значительного большинства бразильцев. На выборах в 2018 году ему удалось заручиться поддержкой 55% избирателей, в то время как его левый оппонент Фернанд Аддад набрал 45%, но этот успех в значительной степени заслуга не самого бывшего десантника и конгрессмена с агрессивно-правыми взглядами. На его победу славно поработал Дональд Трамп, показав образец разухабистого правого популизма, а пространство расчистили сами левые из Партии трудящихся.
Они пятнадцать лет были у власти и обросли коррупционными историями. Дилма Русеф покинула пост в результате импичмента, а самый популярный политик в стране, бывший президент Лула да Силва был лишен возможности принимать участие в выборах из-за того, что оказался в тюрьме, будучи замешан в самом громком коррупционном деле не только Бразилии, но и всей Латинской Америки.
Нынче же ситуация сильно изменилась. Во-первых, и это, конечно, главное, Болсонару не показал никаких выдающихся результатов в экономике. Объективности ради, в условиях пандемии он их и не мог показать, но то, как президент упорно игнорировал опасность ковида и результат: больше полумиллиона умерших, - не могли не сказаться на оценке его деятельности. Во-вторых, идейный вдохновитель и эталонный образец, Дональд Трамп, показательно проиграл свои выборы. А в-третьих, в бразильскую политику вернулся Лула да Силва.
Нынешней весной Федеральный верховный Суд Бразилии отменил обвинения по делам о коррупции и отмывании денег, и теперь ничто не мешает дважды президенту, руководившему страной с 2003 по 2010 год, которые многие запомнили как годы процветания, вернуться в большую политику и бросить вызов Болсонару.
По данным июльских и августовских опросов, 63-64% бразильцев недовольны деятельностью действующего президента. Зато если в выборах примет участие Лула, как замеряла опросная компания Datafolha, во втором туре лидер Партии трудящихся получит 58% голосов, и лишь 31% готовы голосовать за Болсонару. Преимущество колоссальное.
В попытке предотвратить неотвратимое президент попытался изменить предвыборное законодательство, чтобы вернуться от электронного голосования к бумажному. Это тоже очень напоминает усилия Трампа внушить недоверие к голосованию по почте. Болсонару и его люди, в частности, министр обороны страны Брага Нетто, стали недвусмысленно намекать, что в стране пройдет «или печатное голосование, или никаких выборов».
Верховный федеральный и Верховный избирательный суд в ответ открыли дело в отношении главы государства из-за угроз воспрепятствовать проведению выборов. Тогда президент пригрозил мерами, которые выходят «за рамки Конституции», порядком многих напугав.
В этой связи показательно, как нервно отреагировала общественность на новость, что 10 августа по пути на учебный полигон армейские подразделения с техникой пройдут через столицу. В тот раз обошлось, но Бразилия еще не забыла, что такое военная диктатура, в условиях которой страна прожила значительную часть прошлого века, и очень ее не хочет. Но и Жаир Болсонару не хочет расставаться с властью, о чем говорит его громкое заявление, напоминающее боевой клич «Победа или смерть!» Конечно, это больше похоже на браваду и присущий этому политику безответственный треп, но как знать.