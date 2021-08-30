В Польше заявили, что у России есть «Северный поток-3»

У России есть планы на «Северный поток-3», которые могут быть реализованы после окончания строительства «Северного потока-2». Об этом заявил бывший заместитель главы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев, его слова передает РИА Новости.

Под «Северным потоком-3» Шереметьев подразумевает поток мигрантов, который, по его мнению, может хлынуть на польскую территорию, а потом в ЕС.

Шереметьев при этом не описал, каким образом к этому будет причастна Россия.

Ранее Польша решила построить дополнительные ограждения на границе с Беларусью для сдерживания потока мигрантов.