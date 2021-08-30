Все мотолюбители Петербурга обсуждают аварию, которую устроил азербайджанец они о нас
30-летний уроженец Азербайджана прошлой ночью устроил смертельное ДТП в Петербурге. На своем Hyundai Solaris мужчина сбил два мотоцикла, в результате чего один из мотоциклистов погиб на месте.
На первый взгляд рядовое ДТП стало широко обсуждаться в социальных сетях и группах мотоциклистов, которые поднимают вопрос о безопасности дорожного движения в северной столице России.
По данным издания «Фонтанка», около трех часов ночи у дома 3, корпус 2, по Кушелевской дороге 30-летний гражданин Азербайджана, управляя автомобилем Hyundai Solaris, при выезде с прилегающей территории на Кушелевку в сторону проспекта Непокоренных столкнулся с ехавшими в средней полосе со стороны проспекта Маршала Блюхера мотоциклами Yamaha и Honda. В результате 32-летний водитель «Ямахи» скончался в больнице. В удовлетворительном состоянии в больницу доставили его 24-летнюю пассажирку и 24-летнего водителя «Хонды». Последнего после оказания медпомощи отпустили домой.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя «Соляриса» задержали и ночью 30 августа поместили в изолятор временного содержания. Известно, что в Петербурге он проживает по действующему виду на жительство. Автомобиль принадлежит 52-летней женщине.