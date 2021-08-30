30-летний уроженец Азербайджана прошлой ночью устроил смертельное ДТП в Петербурге. На своем Hyundai Solaris мужчина сбил два мотоцикла, в результате чего один из мотоциклистов погиб на месте.

На первый взгляд рядовое ДТП стало широко обсуждаться в социальных сетях и группах мотоциклистов, которые поднимают вопрос о безопасности дорожного движения в северной столице России.