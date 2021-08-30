Инспектора этой организации, входящей в систему ООН, не имеют возможности посещать ядерные объекты Северной Кореи с 2009 года, когда перед МАГАТЭ были закрыты двери в эту страну. Поэтому основным способом мониторинга ситуации является спутниковое наблюдение и анализ полученных изображений. Самое пристальное внимание уделяется ядерному научно-исследовательскому центру в Йонбёне. Здесь в 1965 году с помощью СССР был запущен ядерный реактор, и именно он служит источником получения начинки для атомных боезарядов. После изгнания инспекторов МАГАТЭ северные корейцы провели серию ядерных испытаний, последнее – в 2017 году.

В докладе говорится, что с начала декабря 2018 года до начала июля 2021 года не фиксировалось никаких признаков активности реактора. Между тем, с середины февраля этого года заработала радиотехническая лаборатория, где осуществляется переработка ядерных стержней из реактора с целью добычи плутония, который используется при создании ядерного оружия. Манипуляции, которые осуществляются в лаборатории, занимают намного больше времени, чем если бы речь шла о подготовке отходов к захоронению. Кроме того, с июля ведутся работы по сливу охладителя, который используется в реакторе. Отмечена повышенная активность также в районе шахты по добыче урана и на перерабатывающем предприятии, расположенных в Пьёнгсане.

Эти косвенные признаки интенсификации ядерной программы КНДР, по заключению МАГАТЭ, «вызывают глубокую тревогу».

Происходит ли на земле то, что кажется из космоса, вопрос все-таки открытый. Ким Чен Ын большой мастер имитаций. О ракетно-ядерной программе Северной Кореи не было слышно с марта 2021 года, когда был осуществлен запуск баллистических ракет. А до этого пуски проводились год назад. Никаких подвижек в желании Запада разговаривать с Ыном не обозначилось. Последний, кто пытался это сделать, был Дональд Трамп, но и у того не вышло. Джо Байден как-то заявил, что проблема ядерного оружия в КНДР будет в фокусе его президентского внимания, но вряд ли на первом месте, а это обидно.

Еще в январе северокорейский лидер пообещал, что развитие ядерного арсенала продолжится, и что ученые будут работать над миниатюризацией боеголовок, разработкой тактического ядерного оружия и «супербольшой» водородной бомбы. С таким грозным лидером, конечно, нужно вступать в переговоры. Его страна на грани, а то и за гранью голода, и переговоры Ким Чен Ыну нужнее, чем окружающему миру. Но если мир как следует напугать… Впрочем, в этом случае лучше лишний раз напугаться, чем пропустить появление еще одного ядерного государства. Тем более опасного из-за того, что оно голодное.