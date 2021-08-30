Что будет с аэропортом Кабула после 31 августа?

США ведут переговоры со своими международными партнерами относительно работы аэропорта в Кабуле после того, как 31 августа американские войска и дипломаты его покинут. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Другим аспектом является аэропорт..., и мы в настоящее время работаем с партнерами в этом регионе над тем, как его держать в рабочем, операционном состоянии", - сказала Псаки, добавив, что подобные переговоры ведутся также и в отношении региональных воздушных гаваней, передает ТАСС.

Псаки не стала называть точные сроки завершения вывоза из страны американских граждан и афганцев со специальными визами.