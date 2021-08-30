30 августа мир отмечает Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести. Этот день провозглашен с целью привлечь внимание мировой общественности к судьбе лиц, попавших в заключение, чье местонахождение неизвестно для их родственников и/или законных представителей.

«Сегодня Международный день жертв насильственных исчезновений (пропавших без вести). Исчезновение – проблема, с которой в Азербайджане около тридцати лет сталкиваются тысячи людей. В результате агрессии Армении 3 890 человек (3 171 военнослужащий, 719 гражданских лиц) в Азербайджане числятся пропавшими без вести. В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение с ними и их убийство. Несмотря на открытый запрет международным гуманитарным правом на захват заложников, 267 азербайджанских гражданских лиц (в том числе 29 детей, 98 женщин. 112 стариков) были взяты Арменией в заложники и не освобождены по сей день. Кроме этого, 1 102 азербайджанца (в том числе 224 ребенка, 357 женщин, 225 пожилых) были освобождены из армянского заточения. В результате произошедшей в прошлом году войны 7 азербайджанских военнослужащих все еще числятся пропавшими без вести», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Далее в тексте заявления отмечается, что подобными «противоправными действиями Армения серьезно нарушила соответствующие положения Женевских конвенций от 1949 года и их первого дополнительного протокола относительно обращения с военнопленными и гражданскими лицами во время войны. Наряду с соответствующими нормами международного гуманитарного права, вопросы, связанные с без вести пропавшими лицами, рассматриваются в контексте охраняемых на международном уровне прав человека, в частности, права самозащиты от ареста, права на справедливый суд со всеми судебными гарантиями, запрета пыток и другого жестокого, бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения, запрета насильственного исчезновения, прав лишенных свободы лиц и др.

Участь без вести пропавших вызывает серьезное беспокойство среди населения Азербайджана, учитывая зверства, широко применявшиеся вооруженными силами Армении во время конфликта. Наряду с другими международными гуманитарными правонарушениями, противозаконный арест заложников и военнопленных, применение к ним пыток и оскорбление их достоинства были частью политики наказаний и дискриминации, систематически осуществляемой против азербайджанцев».

МИД заявляет, что Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан установила, что «вопреки нормам международного гуманитарного права, азербайджанские заложники содержались в невыносимых условиях вместе с военнопленными как на ранее оккупированных территориях Азербайджана - регулярно, так и на территории Армении, с перемещением из одного места заключения в другое. В 1990-е годы вооруженными силами Армении осуществлялось массовое уничтожение азербайджанских военнопленных и заложников. Многие заложники, включая детей, женщин и стариков, были жестоко убиты, некоторые скончались позже, под пытками, в невыносимых условиях и в результате болезни. Останки умерших не были переданы Азербайджану, поэтому эти лица все еще считаются без вести пропавшими.

Несмотря на неоднократные обращения Госкомиссии, лишь несколько лет назад представилось возможным получить информацию о 54 азербайджанских военнопленных и заложниках, 6 из которых – женщины, зарегистрированных Международным комитетом Красного Креста (МККК) и которых представители МККК посещали в разное время.

Более 25 лет Армения не выполняет свои международные обязательства по эффективному выяснению судьбы без вести пропавших лиц. Вместо этого Армения отрицает ответственность за совершенную ею агрессию и причиненные людям бесконечные страдания, героизирует военных преступников и террористов, пропагандирует ненависть и азербайджанофобию. Азербайджан приступил к судебным действиям по привлечению к уголовной ответственности и наказанию лиц, совершивших эти тяжкие преступления».