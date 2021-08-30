Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану

Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую движение "Талибан" исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана, передает РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 13 государств, РФ и Китай воздержались.

СБ ООН строжайшим образом осуждает атаки близ аэропорта Кабула 26 августа и отмечает, что "Талибан" осудил это нападение. В резолюции говорится, что СБ ООН принимает во внимание заявление "Талибана" от 27 августа, в котором талибы дали обязательство, что афганцы смогут выезжать за границу, могут покинуть Афганистан в любое время, когда захотят, и могут покинуть Афганистан через любой пограничный переход, как воздушный, так и наземный, в том числе через вновь открывшийся и безопасный аэропорт Кабула – при этом никто не будет им мешать выезжать.

СБ ООН "ожидает, что Талибан будет придерживаться этих и всех других обязательств, в том числе относительно безопасного, надежного и упорядоченного выезда из Афганистана афганцев и всех иностранных граждан", отмечается в резолюции.