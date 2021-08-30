Байден сказал своим солдатам: Полный вперед!

«Президент ясно дал понять командирам, что они не должны останавливаться ни перед чем и заставить ИГИЛ заплатить за смерть американских военных», — приводит слова Псаки РИА Новости.

Президент США Джо Байден разрешил американским военным в Афганистане «не останавливаться ни перед чем, чтобы заставить террористов заплатить за атаку, унесшую жизни американских солдат в Кабуле». Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Представитель Белого дома также отметила, что после атаки террористов действия американских военных в Афганистане являются самозащитой. Кроме того, по словам Псаки, Байден ожидает, что виновные в произошедшем будут найдены и ликвидированы.

26 августа в районе аэропорта Кабула прогремел взрыв. Террорист-смертник, связанный с ИГ, привёл в действие взрывное устройство большой мощности. В результате атаки погибли 13 военнослужащих армии США и ещё 18 получили ранения. Также сообщалось об около 200 погибших и более чем 200 раненых афганцах.

Позднее, 28 августа, в результате удара с воздуха предполагаемый организатор теракта был ликвидирован на востоке Афганистана.