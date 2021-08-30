США ушли из Афганистана: «20-летняя миссия» закончилась новость дополнена 01:45
США вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в этой стране, начавшуюся вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил на брифинге для журналистов в Пентагоне глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.
"Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении", - передает ТАСС слова Маккензи.
По словам Маккензи, это означает "окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года".
"Последний С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая сегодня после полудня 30 августа в 15:29 по времени восточного побережья США, и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана", - добавил американский генерал. По его словам, по борту последнего самолета, который покинул Кабул, находился временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.
По словам Маккензи, это означает "окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года". "Ценой была гибель 2 461 военнослужащего США и гражданского лица, также более 20 тыс. были ранены. К сожалению, в эти цифры включены и 13 военнослужащих США, которые были убиты на прошлой неделе смертником "Исламского государства в Хорасане", - отметил он.
Соединенные Штаты после завершения военной операции по эвакуации людей из Кабула продолжат попытки организовывать выезд американцев из Афганистана, заявил Маккензи.