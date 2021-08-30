Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 00:47

Принято считать, что август – самый драматический месяц в году прежде всего для России. В этом месяце тридцать лет назад произошел путч ГКЧП, начался дефолт 1998 года, в 2000-ом затонула подлодка «Курск». Этот список можно продолжить. Но август часто был зловещим и для Америки, достаточно вспомнить самый разрушительный ураган «Катрина» в истории страны, произошедший в 2005-ом году.

Не святой, роковой Август Нынешний август также исключительно штормовой. Только что президент Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана в связи с приходом разрушительного урагана «Ида». Однако август стал для Байдена прежде месяцем политических штормов, началом самого серьезного и тяжелого кризиса его молодого президентства. И если первые полгода после инаугурации прошли для него сравнительно успешно, то последний летний месяц обрушил все предыдущие сравнительно высокие рейтинги. С 54 процентов одобрения, которые у него были в начале июня средневзвешенный рейтинг к концу августа скатился до 47 процентов. Хуже всего для Байдена –то, что под вопросом оказался главный лозунг его правления —компетентность, спокойствие, контроль. Как уже писал haqqin.az политической миной для Белого дома стали события в Афганистане. Сам по себе хаотичный вывод войск из этой страны, может быть, и не спровоцировал бы такой реакции общества и люди вполне бы восприняли бы озвученный Байденом довод о том, что «эвакуация такого рода и не могла пройти спокойно». Но от террористической атаки исламистов погибли 13 американских военных и это полностью перечеркнуло посыл президента о том, что вывод делается прежде всего для спасения жизни американских граждан в Афганистане.

Но если бы головной болью Байдена был только Афганистан. Как сообщает CNN, американцы теряют веру в своего президента и по многим другим позициям. Козырной картой Байдена в его первые месяцы на посту стали заметные успехи в борьбе с пандемией коронавируса. Но начиная с середины лета кривая заболеваний вновь резко взметнулась вверх. Самым смертоносным для Америки был январь этого года. Тогда в среднем за неделю (по данным на 12 января) ежедневно умирало 3346 человек. К началу июля этот показатель резко снизился - до 197 человек (4 июля). Однако на 29 августа - также в среднем за последние семь дней - умирало 1296 человек. Власть в тисках коронавируса и инфляции Власти объясняют это положение распространением более вредоносного штамма «дельта» и тем, что темпы вакцинации резко упали. В США оказались штаты, где вакцинацию прошло не более 40 процентов населения, в то время как в других, более передовых штатах этот показатель достиг 70 процентной отметки. И этот резкий спад также сказался на рейтингах Байдена, которые по этому показателю скатились с 60 процентов одобрения до 50. Наконец, не самым лучшим образом обстоят дела для президента и в области экономики, хотя положение в ней нельзя назвать катастрофическим. Инфляция, достигшая 5.4 процента в начале лета, замедлила свой рост и осталась такой же к концу августа. Байден на днях сообщил нации радостную весть: в июле в стране добавилось 943 тысячи новых рабочих мест.

Биржевые индексы обновили свои исторические максимумы после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл в рамках ежегодного симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле сообщил, что экономика достигла той точки, когда она больше не нуждается в существующих объемах поддержки со стороны Федрезерва. И, тем не менее, скепсис большинства американцев в отношении быстрого выздоровления страны сохраняется. Усилия Байдена в этой области поддерживают 47 процентов, что сравнимо с общими рейтингами одобрения. Граждане сталкиваются с постоянным ростом цен, а работодатели жалуются на то, что не могут найти достаточного числа квалифицированных работников. В главном мегаполисе страны - Нью-Йорке сложилась вовсе парадоксальная ситуация. На каждом шагу висят объявления о найме на работу, но наниматься люди не спешат. Частично это объясняется тем, что демократический мэр города Билл де Блазио ввел невероятные льготы для безработных, в частности расселил их бесплатно по совсем не дешевым отелям и повысил пособия по безработице. Кто же в таких условиях пойдет искать работу, если можно легко прожить и без нее? Экономика стала второй проблемой для Байдена после коронавируса и это особенно тревожит его команду по мере того, как страна приближается к 2022 году, когда в Америке состоятся промежуточные выборы в конгресс. Демократическая пресса в поддержку президента Республиканцы в палате представителей уже начали потирать руки, предвидя, что в ноябре 2022- го они вернут себе большинство. Как пишет Washington Post, конгрессмены-демократы сообщают изданию на условиях конфиденциальности, что следует готовиться к потере ими мест, которое будет составлять двухзначные цифры. Чиновники Белого дома внешне сохраняют оптимизм: до выборов еще 15 месяцев, афганский синдром будет преодолен, коронавирус будет побежден, экономика пойдет в гору, но этим реляциям мало кто верит. Тревожные звонки для Байдена связаны и с персональным составом его команды. Некоторые влиятельные конгрессмены из правящей партии уже стали закидывать удочки на предмет того, что два самых влиятельных членов окружения президента — госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан должны покинуть свои посты из-за провалов в Афганистане и в целом из-за слабой внешней политики страны.

А что сам Байден, насколько он уязвим? В ряде зарубежных СМИ, в частности российских, появились предположения, что демократы задумались о смене президента. На мой взгляд эти предположения — чистой воды фантазия. Кем они будут менять Байдена - вице-президентом Камалой Харрис, которая вообще никак не проявила себя и чей рейтинг на 10 процентов ниже, чем у босса. А поиски новой кандидатуры пока еще не окончился первый срок Байдена вообще не имеют прецедентов в истории Америки. Сейчас вся демократическая пресса дружно встала на защиту президента. «Хватит критиковать Байдена за провал стратегии в Афганистане, он лишь расчищает авгиевы конюшни, оставленные ему в наследство Трампом!», - говорит Скотт Дворкин, директор организации под названием Демократическая коалиция. «Байден говорит неприятную правду, которую мало кто хочет слышать», - пишет Washington Post.