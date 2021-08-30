В Грузии появилась «Третья сила»

Оппозиционные партии Грузии «Стратегия Агмашенебели», «Республиканская партия» и «Свободные демократы» объединились в платформу «Третья сила», чтобы 2 октября единым фронтом выступить на выборах в местные органы власти.

«2 октября состоятся выборы в органы местного самоуправления. Выборы в местные органы власти по своему замыслу являются очень важными, однако у нынешних выборов есть особое значение для того, чтобы на самом деле начать процесс возрождения страны, а для строительства страны нужна третья сила», - приводит ТАСС слова лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе.

По словам Вашадзе, грузинская политика состоит из двух полюсов - правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» и бывшей правящей партии «Единое национальное движение». По его словам, ситуация зашла в тупик, для выхода из которого и создана «Третья сила».

«Третья сила» пока не выдвинула кандидатов в мэры городов, городские и районные собрания, однако лидеры платформы обещают, что в ближайшее время представят общественности своих претендентов.