Отдел экономики 01:24

Распространенная Тегераном информация об обнаружении в иранском секторе Каспия крупнейшего месторождения природного газа, которое назвали «Чалус», не более чем вымысел, преследующий чисто политические цели, заявил haqqin.az азербайджанский эксперт по энергетике, глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан. Как известно, иранская нефтегазовая компания Khazar Exploration and Production (KEPCO) на днях сообщила, что, по первоначальной оценке, запасов газа на новом богатейшем месторождении хватит, чтобы обеспечить 20% потребностей Европы в этом энергоносителе.

Однако, как утверждает Шабан, никаких газовых разведок в иранском секторе Каспия в последние годы не предпринималось и как в этом случае удалось найти столь огромное скопление газа - непонятно. Примечательно и то, считает он, что больше всех о новом открытии пишут российские СМИ. Более того, российскими специалистами среди всех будущих маршрутов экспорта газа с этого месторождения реальным уже преподносится азербайджанский Южный газотранспортный коридор. «Понято, что в РФ как бы намекают, что газопроводы ЮГК полупустые, и не исключено, что теперь благодаря иранцам их можно будет ее заполнить. Что тоже является завуалированной дезинформацией», - предполагает Шабан. Интересно, по его мнению, и то, что «Чалус» стал темой обсуждений и в западных СМИ. Европейские специалисты принялись подсчитывать выгоду ЕС от экспорта газа с иранского сектора Каспия. Между тем Ильхам Шабан сообщил о своей беседе с иранским экспертом Далга Хатамоглу, который рассказал, что в 60-е годы прошлого века иранцы в своем секторе Каспия уже предпринимали разведку энергоносителей. Причем в ряде случае разведочные работы велись в рамках ирано-советского сотрудничества, то есть с участием азербайджанских специалистов. Так вот тогда разведочное бурение не дало результатов - никаких углеводородов найдено не было. Тем не менее позже, в 90-е, разведку возобновили с еще большей интенсивностью. К примеру, с помощью азербайджанской плавучей буровой платформы «Хазар» в 1995-1996 гг. было осуществлено несколько разведочных бурений, но опять никаких газовых или нефтяных месторождений не обнаружилось. По результатам проведенных работ иранским геологам стало очевидно, что на мелководье этой части Каспия углеводородов нет.