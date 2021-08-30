Ильхам Шабан срывает маску с иранского «Чалуса» в кулуарах haqqin.az
Распространенная Тегераном информация об обнаружении в иранском секторе Каспия крупнейшего месторождения природного газа, которое назвали «Чалус», не более чем вымысел, преследующий чисто политические цели, заявил haqqin.az азербайджанский эксперт по энергетике, глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.
Как известно, иранская нефтегазовая компания Khazar Exploration and Production (KEPCO) на днях сообщила, что, по первоначальной оценке, запасов газа на новом богатейшем месторождении хватит, чтобы обеспечить 20% потребностей Европы в этом энергоносителе.
Однако, как утверждает Шабан, никаких газовых разведок в иранском секторе Каспия в последние годы не предпринималось и как в этом случае удалось найти столь огромное скопление газа - непонятно. Примечательно и то, считает он, что больше всех о новом открытии пишут российские СМИ. Более того, российскими специалистами среди всех будущих маршрутов экспорта газа с этого месторождения реальным уже преподносится азербайджанский Южный газотранспортный коридор.
«Понято, что в РФ как бы намекают, что газопроводы ЮГК полупустые, и не исключено, что теперь благодаря иранцам их можно будет ее заполнить. Что тоже является завуалированной дезинформацией», - предполагает Шабан.
Интересно, по его мнению, и то, что «Чалус» стал темой обсуждений и в западных СМИ. Европейские специалисты принялись подсчитывать выгоду ЕС от экспорта газа с иранского сектора Каспия.
Между тем Ильхам Шабан сообщил о своей беседе с иранским экспертом Далга Хатамоглу, который рассказал, что в 60-е годы прошлого века иранцы в своем секторе Каспия уже предпринимали разведку энергоносителей. Причем в ряде случае разведочные работы велись в рамках ирано-советского сотрудничества, то есть с участием азербайджанских специалистов. Так вот тогда разведочное бурение не дало результатов - никаких углеводородов найдено не было. Тем не менее позже, в 90-е, разведку возобновили с еще большей интенсивностью. К примеру, с помощью азербайджанской плавучей буровой платформы «Хазар» в 1995-1996 гг. было осуществлено несколько разведочных бурений, но опять никаких газовых или нефтяных месторождений не обнаружилось. По результатам проведенных работ иранским геологам стало очевидно, что на мелководье этой части Каспия углеводородов нет.
Однако после того, как Азербайджан обнаружил в 1999 году на своем глубоководье месторождение «Шахдениз», в 2010-м - «Умид», а в 2011-м - «Абшерон», у Ирана возродилась надежда найти и в своем секторе моря энергоресурсы, тем более что в той части Каспия глубина кое-где достигает 700-1000 метров.
«Иранцы почему-то не берут в расчет, что на глубоководье азербайджанского сектора газоносные слои залегают на глубине 5800-7300 метров. Кроме того, что все эти месторождения сложной геологической конфигурации и что в таких слоях аномально высокое давление. Именно с этими факторами связано вложение Азербайджаном миллиарда долларов в новую бурильную установку 6-го поколения. В Иране такой технологии нет, и в ближайшее время не ожидается. Из-за санкций и отсутствия средств Тегеран не может инвестировать даже в легкодоступные месторождения на суше. А из-за опасений тоже попасть под санкции даже имеющие хорошие с ним отношения КНР и РФ не будут вкладывать столь крупные средства в иранский энергетический сектор», - уверен эксперт.
Исходя из этого он делает вывод – нет никакого открытия гигантского месторождения «Чалус». Во-первых, в современной нефтегазовой промышленности невозможно вести поиск глобальных ресурсов втихую, незаметно. Как говорит Шабан, если еще как-то это можно держать от всех в секрете на стадии проектирования, то дальше все происходит, как говорится, на виду у всего мира. К примеру, для проведения сейсмических работ 2D и 3D, чтобы определить оптимальную точку бурения, необходимо вывести на море специальные корабли и работать не меньше месяца. А подобная активность сегодня запросто отслеживается средствами онлайн наблюдения.
«По нашим данным, - отмечает он, - KEPCO в последние три года никаких геофизических работ на Каспии не проводила и в иранском секторе моря никаких установок для разведочного бурения не наблюдалось.
К тому же в мире добычи нефти и газа уже известен случай, как однажды Иран без бурения «искал в море месторождение». Тогда, в 2009 году, Тегеран заявил, что, задействовав бурильную установку «Amir Kabir», обнаружил нефтяное месторождение Sardar-Canqal с запасами в 10 или 1,3 млрд тонн нефти. А через некоторое время США обнародовали съемки из космоса. Оказывается, «Amir Kabir» работал в нейтральном режиме и никакого бурения не проводил. То есть иранцы просто имитировали разведку. Это стало понятно по тому, что с увеличением глубины бурения растет слоевое давление и, соответственно, увеличивается энергопотребление установки, а по данным спектрального анализа дизельного оборудования «Amir Kabir», никакого повышения потребления энергии не отмечалось. Так что думаю, что как девять лет назад, так и сейчас «новость» об обнаружении у себя гигантского месторождения распространяется иранцами целиком и полностью по политическим соображениям», - полагает Ильхам Шабан.