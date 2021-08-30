С выступлением Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле рынки связывали немалые надежды. От главы ФРС ждали, прежде всего, ответа на животрепещущий вопрос – как будет реагировать регулятор на всплеск инфляции в США. Однако докладчик ограничился обтекаемыми формулировками, которые можно трактовать как угодно. Ни конкретики, ни даже прозрачных намеков.

Пауэлл говорил по видеосвязи всего 20 минут. За каждым его словом следили в прямом эфире около 16 тысяч человек – банковская и финансовая элита мира. Однако ничего судьбоносного не прозвучало: выступление было исключительно аккуратным, нейтральным, в какой-то степени умиротворяющим. Главное, что сказал Пауэлл – в ближайшее время ФРС не будет ужесточать денежно-кредитную политику, поскольку экономика США находится в точке перелома, она «вот-вот получит сильное ускорение» и по итогам 2021 года темпы ее роста выйдут на уровень 6-7%, самый высокий за последние 30 лет.

Что касается инфляции, то по оценке главы Федрезерва, ее показатели без учета некоторых волатильных цен (на продукты питания и энергоносители) в целом близки к таргету 2%. Кроме того, Пауэлл не видит признаков зарплатно-ценовой спирали, которая могла бы подхлестнуть инфляцию. Напротив, ее снизят «длинные тренды», в том числе технологический прогресс, глобализация и счастливое разрешение проблем с логистикой, вызванных пандемией и карантинными ограничениями.

Но что-то здесь не сходится. Понятно, что есть стратегическая задача – успокоить инвесторов, избежать алармизма, обойти острые углы. Пауэлл, благодаря своей сдержанной, мягкой риторике, ее с блеском выполнил: инвесторы выдохнули с облегчением, американские фондовые индексы обновили исторические рекорды. А как же тогда быть со статистикой, с фактами?

Напомним, свою денежно-кредитную политику ФРС выстраивает на двух критериях – это, во-первых, полная занятость на американском рынке труда, во-вторых, стабильная инфляция на уровне 2%. По данным Минтруда США, безработица в июле снизилась до 5,4% против 5,9% месяцем ранее, прогноз на 2021 год – 4,5%. С этим фактором все относительно неплохо.

А вот с темпами роста цен как раз есть проблема, а в контексте последних высказываний Пауэлла – подозрительная нестыковка. По данным Минторга США, в июле инфляция выросла до 4,2% в годовом выражении. Ранее, в мае она достигла 5,4% (опять же, в годовом измерении). Подорожало все – автомобили, техника, мебель, авиабилеты, продукты, одежда.