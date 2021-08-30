Инфляция после талибов – второй удар по США по горячим следам

Георгий Степанов, автор haqqin.az

С выступлением Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле рынки связывали немалые надежды. От главы ФРС ждали, прежде всего, ответа на животрепещущий вопрос – как будет реагировать регулятор на всплеск инфляции в США. Однако докладчик ограничился обтекаемыми формулировками, которые можно трактовать как угодно. Ни конкретики, ни даже прозрачных намеков.

Джером Пауэлл постарался не будоражить рынки

Пауэлл говорил по видеосвязи всего 20 минут. За каждым его словом следили в прямом эфире около 16 тысяч человек – банковская и финансовая элита мира. Однако ничего судьбоносного не прозвучало: выступление было исключительно аккуратным, нейтральным, в какой-то степени умиротворяющим. Главное, что сказал Пауэлл – в ближайшее время ФРС не будет ужесточать денежно-кредитную политику, поскольку экономика США находится в точке перелома, она «вот-вот получит сильное ускорение» и по итогам 2021 года темпы ее роста выйдут на уровень 6-7%, самый высокий за последние 30 лет.

Что касается инфляции, то по оценке главы Федрезерва, ее показатели без учета некоторых волатильных цен (на продукты питания и энергоносители) в целом близки к таргету 2%. Кроме того, Пауэлл не видит признаков зарплатно-ценовой спирали, которая могла бы подхлестнуть инфляцию. Напротив, ее снизят «длинные тренды», в том числе технологический прогресс, глобализация и счастливое разрешение проблем с логистикой, вызванных пандемией и карантинными ограничениями.

Но что-то здесь не сходится. Понятно, что есть стратегическая задача – успокоить инвесторов, избежать алармизма, обойти острые углы. Пауэлл, благодаря своей сдержанной, мягкой риторике, ее с блеском выполнил: инвесторы выдохнули с облегчением, американские фондовые индексы обновили исторические рекорды. А как же тогда быть со статистикой, с фактами?

Напомним, свою денежно-кредитную политику ФРС выстраивает на двух критериях – это, во-первых, полная занятость на американском рынке труда, во-вторых, стабильная инфляция на уровне 2%. По данным Минтруда США, безработица в июле снизилась до 5,4% против 5,9% месяцем ранее, прогноз на 2021 год – 4,5%. С этим фактором все относительно неплохо.

А вот с темпами роста цен как раз есть проблема, а в контексте последних высказываний Пауэлла – подозрительная нестыковка. По данным Минторга США, в июле инфляция выросла до 4,2% в годовом выражении. Ранее, в мае она достигла 5,4% (опять же, в годовом измерении). Подорожало все – автомобили, техника, мебель, авиабилеты, продукты, одежда.

Дальше темпы роста американской экономики будут скромными

«Рынки живут новостями и слышат то, что хотят услышать, - отмечает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. – Пауэлл учитывал это, выстраивая свое выступление и заявив, что в обозримой перспективе никакого ужесточения политики ФРС не будет. На самом деле ситуация крайне неопределенная и нестабильная, особенно с инфляцией. Августовский индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета (Michigan Inflation Expectations) на ближайшие 12 месяцев составил 4,6%, что достаточно много».

Кроме того, продолжает Масленников, в стране объективно сохраняется высокий инфляционный потенциал, поскольку в июле доходы домохозяйств выросли на 0,2% в месячном выражении, а расходы — на 0,3% (после увеличения в июне на 0,1% и 1%).

Пик же покупательской активности традиционно приходится на осень и особенно на время перед рождественскими и новогодними праздниками. Чтобы не будоражить рынки, Джером Пауэлл обошел эти обстоятельства молчанием и охарактеризовав текущую динамику инфляции как временное явление.

Очевидно также, что американская экономика прошла пик восстановления, и дальше темпы ее роста будут достаточно скромными. На 21-22 сентября намечено заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), на котором Пауэлл может объявить о начале сворачивания программы количественного смягчения. Многое будет зависеть от официальной статистики по инфляции за август, которая появится незадолго до мероприятия. Велика вероятность, что она будет не вполне обнадеживающей. А вообще, резюмирует Масленников, для финансового рынка США сентябрь наихудший месяц из всех. За последние 20 лет все ведущие индексы дешевели именно в сентябре: NASDAQ Composite – в среднем на 0,99%, S&P 500 – на 0,65%, Dow Jones - на 0,77%.