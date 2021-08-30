Госкомитет статистики Армении в своем официальном докладе уверенно рапортует, что по итогам семи месяцев текущего года экономическая активность страны выросла на 5,2%. А по итогам года, по прогнозам минэкономики страны, данная цифра удвоится и достигнет двузначного роста. Показатели действительно заслуживают похвалы, но только вызывают немало вопросов.

В реальности же экономика Армении находится в инерционном состоянии. Только низкие показатели прошлого года, в том числе и в ведущей горнодобывающей отрасли позволили властям «нарисовать» такую благополучную экономическую картину с ростом в 5,2%. То есть по итогам прошлого года страна оказалась в настолько тяжелой экономической ситуации, что сегодня каждый уложенный кирпич сразу отражается на величине ВВП. И этим пользуются власти, говоря о высоких показателях. Просто они «забывают» при этом указывать, с чем сравниваются эти «высокие показатели». Поэтому приходится напоминать, что в 2020 году показатели мировой экономики в среднем снизились на 3,4%, а спад экономики Армении составил 7,4%.

Армянский экономист Сурен Парсян пишет, что в июле экономическая активность выросла всего на 0,2%, то есть темпы роста экономической активности даже официально снизились в несколько раз относительно полугодового официального показателя. По его мнению, такая ситуация сохранится и в августе-сентябре. А «прогноз» министра экономики относительно двузначного экономического роста при таких снижающихся темпах он назвал очередным маркетинговым шагом для привлечения внимания людей.

Азербайджан, нанесший сокрушительное поражение этой стране в результате 44-дневной войны и развернувший широкую экономическую деятельность на освобожденных территориях, и то довольствуется лишь половиной достижений проигравшей страны. В Армении вроде особой активности в экономике и не наблюдается. Но если даже опираться на эти высокие показатели, то небольшой анализ показывает, что в целом экономика этой страны переживает глубочайший кризис.

Сами переведем сказанное в цифры.

ВВП Армении в первом полугодии 2020 года сократился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. И если суммарный ВВП страны за первое полугодие 2019 года составил 2,723 трлн драмов (доллар равен 493,71 драма), то в 2020 году эта цифра сократилась до 2,539 трлн драмов. По итогам первого квартала 2021 года спад ВВП Армении продолжился и упал еще на 3,3%, составив в номинальном объеме 1 284 086.4 млн драмов. А за второй квартал текущего года ВВП Армении вырос на 13,1%, превысив 1,57 трлн драмов. Трудно поверить в возможность такого скачка всего за три месяца, но таковы уж армянские реальности, точнее далекие от реальности цифры.

Примитивной манипуляцией назвал обещания по 10-процентному экономическому росту министра Керобяна и эксперт по энергетической безопасности, член совета партии «Одна Армения» Ваге Давтян. С его точки зрения, экономический рост в 10% более чем реалистичен в отношении только номинального ВВП, учитывая инфляцию, которая за семь месяцев составила 6,1% и проявляет тенденцию к продолжению. Между тем реальный ВВП — фактический объем выпущенной продукции, рассчитанной по ценам базисного года. Но его официальные власти не указывают.

Да и как указывать то, чего нет. Будь у Армении рост реального ВВП, стала бы она влезать в новые долги, объем которых и раньше считался для страны чуть ли не критическим. А за семь месяцев с начала года армянское правительство увеличило государственный долг страны еще на 1 млрд долларов. И если по состоянию на 31 июля госдолг Армении составляет 8,973 млрд драмов, то сегодня этот показатель, по мнению армянских экспертов, превысил 9 млрд долларов. И официально причина увеличения размера долга объясняется тем, что Армения не полностью оправилась от экономического кризиса 2020 года и нуждается в дополнительных вливаниях для стимулирования экономики. Хотя по статистике (тоже официальной) рост ВВП по итогам первого и второго кварталов текущего года перекрывает суммарный спад по итогам первого полугодия прошлого года и первого квартала текущего года.

Неумелое руководство всегда прибегает к разного рода уловкам. Армении не везло с руководством с самого начала ее так называемой суверенной государственности. Здесь давно привыкли к выкрутасам государственных мужей, но правительство Никола Пашиняна зашло в своих примитивных «успехах» так далеко, что его сегодня на каждом шагу могут уличить во лжи не только опытные международные эксперты, но и свои граждане. Да только пользы от этого они все равно не получат. А Пашиняна это не интересует, он продолжает рисовать экономику страны по одному ему известным законам. А чем это чревато, понятно каждому – полномасштабным крахом…