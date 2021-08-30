Американским самолетам запретили летать над Афганистаном

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским гражданским перевозчикам полеты над всей территорией Афганистана, за исключением одного маршрута вдоль восточной границы страны.

«FAA: из-за отсутствия контроля за воздушным движением, а также из-за постоянных проблем безопасности американским пилотам и зарегистрированным в США самолетам «запрещено работать на любой высоте над большей частью Афганистана», — написал в Twitter корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.