Боевики из движения "Талибан" устраивают салюты из автоматического оружия в Кабуле, отмечая таким образом вывод войск США из Афганистана, сообщает CNN.

В городе слышны звуки автоматных очередей, в небе видны следы от трассирующих пуль.

Ранее США объявили, что завершили вывод воинского контингента из Афганистана. Аэропорт Кабула - последний объект, который в Афганистане был под контролем армии США. Теперь он переходит под контроль "Талибана".