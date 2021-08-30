Талибы празднуют уход США из Афганистана видео
Боевики из движения "Талибан" устраивают салюты из автоматического оружия в Кабуле, отмечая таким образом вывод войск США из Афганистана, сообщает CNN.
В городе слышны звуки автоматных очередей, в небе видны следы от трассирующих пуль.
Ранее США объявили, что завершили вывод воинского контингента из Афганистана. Аэропорт Кабула - последний объект, который в Афганистане был под контролем армии США. Теперь он переходит под контроль "Талибана".
Celebratory gunfire #Kabulairport #Afghanistan pic.twitter.com/behl9ZRPU0— lyse doucet (@bbclysedoucet) August 30, 2021