Перед уходом из Афганистана США вывели из строя вооружение и технику

Всё американское военное оборудование, оставшееся в Афганистане, было предварительно выведено из строя, заявил глава Центрального командования США Кеннет Маккензи на видеобрифинге для журналистов.

"Мы предпочли, чтобы системы (обеспечения противоракетной безопасности аэропорта) работали до последней минуты, это сложные системы, разбор которых занимает много времени и технически сложен, поэтому мы вывели из строя, чтобы они никогда больше не были использованы, мы посчитали более важным вывести наших военных, нежели системы", - сказал Маккензи, которого цитирует РИА Новости.

Он также сообщил, что из строя намерено были выведены 26 военных автомобилей и 73 самолета: "Они никогда не полетят снова",