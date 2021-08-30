Армянских полицейских призвали «глубже изучить русский язык»

Представительство Россотрудничества в Армении организовало для полицейских города Кафан бесплатные курсы русского языка.

По словам начальника полиции Сюникской области (Западный Зангезур) Александра Мамиконяна, армянская полиция «нуждается в подобных курсах. Очень важно поднять уровень знаний полицейских, дать им возможность глубже изучить русский язык, чтобы они могли свободно общаться», передают армянские СМИ.

А куратор сюникских проектов Русского дома в Ереване Людмила Агаханян отметила, что «полицейским приходится также общаться с российскими пограничниками и миротворцами, поэтому знание русского языка необходимо».