Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар выступил с громким заявлением по ситуации в Афганистане в диалоге с итальянской газетой la Repubblica.

Sputnik Таджикистан пишет, что Захир Агбар негативно высказался о новом правительстве в Кабуле: "Какой режим? В Кабуле нет никакого нового режима. Город был оккупирован талибами, которые также захватили большую часть Афганистана".

Афганский посол выразил надежду, что правительство, сформированное талибами, никто не признает. "Единственное законное правительство в Афганистане - это правительство Ахмада Масуда, сына нашего национального героя Ахмад Шаха Масуда", - добавил Захир Агбар.

Посол Афганистана в Таджикистане также заявил, что Панджшер, где базируется сопротивление, неприступен и неприкосновенен, и сообщил, что Масуд-младший достиг договоренности об оказании помощи Россией.

Дипломат считает, что переговоры Масуда с движением "Талибан" необходимы, чтобы выиграть время перед боевыми действиями. "В отличие от других афганских лидеров, Масуд годами готовился к войне с исламскими боевиками, и все антиталибское сопротивление сейчас собирается под его командованием", - сказал посол.