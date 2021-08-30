Посол в Таджикистане провозгласил Масуда главой Афганистана... И Россия поможет обновлено 14:45
Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар выступил с громким заявлением по ситуации в Афганистане в диалоге с итальянской газетой la Repubblica.
Sputnik Таджикистан пишет, что Захир Агбар негативно высказался о новом правительстве в Кабуле: "Какой режим? В Кабуле нет никакого нового режима. Город был оккупирован талибами, которые также захватили большую часть Афганистана".
Афганский посол выразил надежду, что правительство, сформированное талибами, никто не признает. "Единственное законное правительство в Афганистане - это правительство Ахмада Масуда, сына нашего национального героя Ахмад Шаха Масуда", - добавил Захир Агбар.
Посол Афганистана в Таджикистане также заявил, что Панджшер, где базируется сопротивление, неприступен и неприкосновенен, и сообщил, что Масуд-младший достиг договоренности об оказании помощи Россией.
Дипломат считает, что переговоры Масуда с движением "Талибан" необходимы, чтобы выиграть время перед боевыми действиями. "В отличие от других афганских лидеров, Масуд годами готовился к войне с исламскими боевиками, и все антиталибское сопротивление сейчас собирается под его командованием", - сказал посол.
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Лидер Фронта сопротивления Ахмад Масуд заявил, что уйдет из политики, если движение "Талибан" создаст инклюзивное правительство (правительство для всех граждан – haqqin.az) и обеспечит соблюдение гражданских прав.
"Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики", — сказал он в интервью изданию Foreign Policy, сообщает РИА Новости.
Другое условие — децентрализованные органы исполнительной власти. Все остальные варианты для них неприемлемы, добавил Масуд.
Лидер Фронта сопротивления Афганистана также отметил, что не получает никакой финансовой поддержки из-за рубежа.