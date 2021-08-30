Вот так в Армении чтят память погибших...

В Армении днем 30 августа в воинском пантеоне “Ераблур” украли надгробие. Об этом сообщает Yerevan today.

Неизвестные разрушили могилу национального героя Армении Нарека Геворкяна: снесены и похищены надгробие, колонны и скамейки. Отец Нарека Роман Геворкян сказал, что накануне вечером они были в “Ераблуре”, надгробие было на месте. По его словам, вандалы все снесли и похитили.

Он заявил, что с утра они группой направятся к зданию правительства, чтобы выразить протест и потребовать привлечения к ответственности вандалов.

Отметим, что такое происходит не первый раз, в 2019 году неизвестные разлили непонятную жидкость на надгробия погибших солдат. В связи с чем была задержана жительница Еревана, которая по ее словам, вылила на могильные плиты расплавленный воск, чтобы снять порчу.