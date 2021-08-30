Историческое фото: последний американский военный, покинувший Афганистан
Высокопоставленный генерал стал последним американским военнослужащим, который покинул Афганистан. Исторический снимок опубликовал Пентагон.
Честь завершить иностранную миссию в Афганистане выпала генерал-майору Крису Донахью – командующему 82-й дивизией 18-го воздушно-десантного корпуса армии США.
The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021
"Это была невероятно сложная, напряженная миссия, наполненная множеством сложностей, с постоянно действующими угрозами. Наши войска проявили выдержку, дисциплину и сочувствие", — добавляется в сообщении 18-го армейского корпуса в Twitter.
По данным CBS News, Донахью запечатлен на фото заходящим в самолет C-17 в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле.