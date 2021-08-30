Историческое фото: последний американский военный, покинувший Афганистан

Высокопоставленный генерал стал последним американским военнослужащим, который покинул Афганистан. Исторический снимок опубликовал Пентагон.

"Это была невероятно сложная, напряженная миссия, наполненная множеством сложностей, с постоянно действующими угрозами. Наши войска проявили выдержку, дисциплину и сочувствие", — добавляется в сообщении 18-го армейского корпуса в Twitter.

По данным CBS News, Донахью запечатлен на фото заходящим в самолет C-17 в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле.