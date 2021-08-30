На гуляющих по улицам ковид-больных завели уголовные дела

30 августа сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах на территории республики девять больных коронавирусом, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции провели с больными коронавирусом разъяснительную беседу и сопроводили их домой с соблюдением медицинских процедур, соответствующие органы здравоохранения были проинформированы.

В отношении 5 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса АР.

Следственные действия продолжаются.