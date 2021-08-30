Эхо взрывов в Казахстане: Токаев принял отставку министра обороны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее», — написал он на своей странице в Facebook.

26 августа близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области на складе в воинской части произошли пожар и последующие взрывы. Там хранились преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Министр обороны страны Нурлан Ермекбаев на следующий день сообщил о намерении подать в отставку на фоне случившегося.