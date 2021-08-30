Талибы стремятся к «добрым отношениям» с США

После вывода из Афганистана американских войск движение «Талибан», захватившее власть в стране, заявило о стремлении к добрым отношениям с США.

«Мы хотим хороших отношений с США и со всем миром. Мы приветствуем добрые дипломатические отношения со всеми», - заверил представитель «Талибана» Забиулла Муджахид, выступая с речью на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кабула во вторник, 31 августа, сообщает Deutsche Welle.

Муджахид не забыл и поздравить афганцев с победой: «Мы поздравляем Афганистан, эта победа принадлежит всем нам».

Армия США в ночь на 31 августа завершила операцию в Афганистане, длившуюся 20 лет. Из аэропорта Кабула вылетел последний американский военный самолет, завершив тем самым и миссию по эвакуации из Афганистана.