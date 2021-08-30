Фуад Шарифзаде, отдел информации 11:32

Перефразируя мудрого Пелевина, можно ответственно утверждать, что антиармянский заговор в мире, безусловно, существует – проблема лишь в том, что в этом заговоре участвует все взрослое население Армении… А теперь – к профессиональным «лекалам», по которым строчащая армянская братия скроила и выставила на всеобщее обозрение очередную «теорию заговора», вызванную, судя по всему, недавними заявлениями премьер-министра Армении и президента Турции. Стоило только Николу Пашиняну заявить, что в контексте регионального мира он видит со стороны Турции положительные сигналы, а Реджепу Эрдогану - ответить, что Турция готова к поэтапной нормализации отношений с Арменией, как несколько ереванских сайтов решили впечатлить публику «горячей» темой годичной давности о закрытом для всех армянских авиакомпаний небе Турции.

«За 20 дней до начала 44-дневной войны, - пишет в подзаголовке статьи корреспондент интернет-сайта «Армения» Сатеник Айрапетян, - c 9 сентября 2020 года, Турция запретила зарегистрированным в Армении самолетам вход в свое воздушное пространство. Никакой аэронавигационной информации, запрещающей вход самолетов с армянской регистрацией в воздушное пространство Турции, не публиковалось… По информации, полученной от эксплуатантов армянских самолетов, все отказы Турции были представлены без обоснования…» А ниже – еще один интригующий тизер: «Почему Армения не ввела зеркальный запрет и не ограничила вход в воздушное пространство Армении самолетов, зарегистрированных в Турции?» Сегодняшний потребитель информации длинные тексты обычно не читает – культура интернет-журналистики давно приучила пользователей, что заголовок и подзаголовок передают основной смысл текста. Так какие же выводы, следуя этой логике, вытекают из приведенного текста? А вот тут подтекст очевиден: в Анкаре заранее знали о военных планах Баку, следовательно, Турция вместе с Азербайджаном участвовала в планировании «вооруженной агрессии» против Армении, для чего, собственно, и закрыла свое небо для армянских пассажирских и транспортных самолетов, чтобы они не смогли перебрасывать в Ереван добровольцев из числа представителей армянской диаспоры, а также оружие и боеприпасы для воюющей армии. Все! Дальше текст можно уже не читать, поскольку все и так ясно: «О каком мире с Турцией вообще речь, - наверняка воскликнет рядовой обыватель где-нибудь в Кафане или Спитаке, - после столь откровенного вероломства?» Полагаю, подобные «страшилки», хоть и пишутся наверняка из искренних убеждений, не добавят оптимизма армянскому обществу, а скорее, вернут его в привычное состояние национальной самоизоляции и политического мазохизма под лозунгами «Мой несчастный народ!» и «Кругом одни враги!..» Но вот что реально сбивает с толку: если все-таки набраться терпения и дочитать текст на сайте «Армения» до конца, то довольно скоро наталкиваешься на истинную причину, из-за которой Турция отказывается открывать свое воздушное пространство для пролета армянских судов. И причина эта кардинально меняет картину. Как выясняется, в июне 2020 года, сразу после вскрытия ряда серьезных нарушений, Еврокомиссия запретила всем зарегистрированным в Армении авиакомпаниям осуществлять полеты над территорией Европейского союза.