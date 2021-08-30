А в Госдепе в это время назвали условия для сотрудничества с «Талибаном»

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил сотрудничество с движением «Талибан», если оно будет придерживаться своих «обязательств» в обеспечении свободы передвижений, уважения прав всех афганцев и формирования инклюзивного правительства, передает Deutsche Welle.

«Талибан» стремится к международному признанию и поддержке. Мы на это отвечаем: легитимность и поддержку надо заслужить», - подчеркнул глава Госдепа.

Блинкен рассказал также, что США переносят свою дипмиссию из Афганистана в столицу Катара Доху. В Афганистане остаются американские граждане, добавил госсекретарь США. Предположительно, их число составляет от 100 до 200 человек. По словам Блинкена, Соединенные Штаты постараются обеспечить возможность для этих людей выбраться из страны, хотя эвакуация уже завершена.