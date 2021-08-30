У еще одного судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям выявили коронавирус
Еще один судья Бакинского суда по тяжким преступлениям заразился коронавирусной инфекцией. АПА сообщает, что тест на коронавирус Самира Алиева дал положительный результат.
Согласно информации, отложены судебные процессы по делам, находящимся в производстве судьи С.Алиева.
Напомним, накануне haqqin.az со ссылкой на источники сообщал, что судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Ирада Гасанзаде заразилась коронавирусом, в результате чего рассматриваемые ею процессы отложены.