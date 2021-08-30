Пекин отреагировал на уход США из Афганистана

Вывод войск США из Афганистана доказывает, что военное вмешательство и политика навязывания своих ценностей другим обречены на провал, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан". Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.

"Вывод войск США из Афганистана свидетельствует о том, что произвольное военное вмешательство в другие страны, а также политика навязывания своих собственных ценностей и социальной системы другим государствам обречены на провал", - сказал китайский дипломат на брифинге.