Военные учения Азербайджана, России, Ирана и Казахстана на Каспии
В начале сентября корабли России, Азербайджана, Ирана и Казахстана проведут совместные военно-морские учения в Каспийском море, после завершения конкурса "Кубок моря", сообщил журналистам глава российской делегации замкомандующего Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Екимов.
"Сразу после завершения "Кубка моря" у нас состоятся совместные учения, в которых примут участие боевые корабли Военно-морского флота России, ВМС Ирана, Казахстана и Азербайджана. В течение нескольких дней мы будем отрабатывать совместные действия здесь, в Каспийском море", - сказал Екимов, слова которого приводит РИА Новости.