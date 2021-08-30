Эксперт Минздрава советует родителям заранее готовить психологически и физически ребенка к школе

Начало учебы в школе - качественно новый период в жизни и своего рода психологическая нагрузка на организм ребенка. Как помочь малышу, чтобы первые впечатления от знакомства со школой оказались позитивными и не подействовали отрицательно на его здоровье?

По словам профессора Габулова, в этом деле роль родителей неоценима: «Хочу привести несколько простых рекомендаций, которые могут облегчить привыкание малыша к новому важному этапу своей жизни. Заранее начните психологически и физически готовить ребенка к школе. Объясните, почему важно и нужно учиться в школе. Расскажите о своих интересных, поучительных, весёлых школьных приключениях, не идеализируя и в то же время не отзываясь о школе негативно. Постепенно приучайте будущего школьника пораньше вставать утром, приближая это к искомому времени пробуждения, для того чтобы вовремя приходить на уроки. До начала обучения погуляйте с малышом во дворе его школы, познакомьте с будущей учительницей, покажите школу и класс. Так ребенок легче привыкнет к новой обстановке».

«Дома, в игровой форме, создайте сцену школьного урока: поставьте стульчики, посадите на них потенциального школьника, его братьев и сестер, если таковых нет, то используйте любимые игрушки ребенка и т.п. Задавайте простые вопросы, подбодрите ребенка за правильный ответ, объясняйте правила поведения в школе и за партой. В целом здесь все зависит от воображения и творческих способностей родителей», - подчеркнул профессор.

Эксперт советует чаще говорить малышу, что он способный и в школе у него все будет получаться: «Школьные принадлежности обязательно покупайте вместе с детьми. Советуйтесь, прислушивайтесь, при необходимости объясняйте и обосновывайте, почему вы предпочитаете купить ту или иную тетрадь, карандаш, папку, портфель. В будущем это будет стимулировать ребенка осознанно использовать и приобретать необходимые ему товары».

Г.Габулов подчеркнул, что родителям следует сделать первый школьный день ребенка запоминающимся, красочным и важным праздником: «Обсудите с ребенком, какое блюдо приготовить в этот день, кого из близких людей пригласить на вечер, куда пойти погулять, чтобы отметить это знаменательное событие».

«Не рекомендуется перегружать первоклассника, особенно в начале учебного года, дополнительными занятиями или секциями по иностранному языку, музыке и др. Это увеличивает нагрузку на психику и напрягает работу зрительного органа малыша.

Полезными в этот период могут оказаться занятия гимнастикой, прогулки на свежем воздухе, вечерами после школьных занятий обсуждение новых событий в школе.

При соответствующих условиях и желании ребенок может заниматься плаванием, настольным теннисом, танцами. Физическая активность будет способствовать улучшению кровообращения, укреплению иммунитета, памяти, повышению настроения у малыша», - добавил эксперт.

В завершение интервью профессор напомнил, что в связи с продолжением распространения в мире коронавируса важно объяснить ребенку необходимость соблюдать простые и общеизвестные гигиенические правила, которые могут уберечь его от различных инфекционных заболеваний.