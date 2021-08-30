Генералы и адмиралы США требуют уволить шефа Пентагона

В США 87 генералов и адмиралов в отставке подписали открытое письмо министру обороны Ллойду Остину и начальнику Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли, в котором потребовали от них покинуть свои посты. Письмо было опубликовано на фоне вывода американских войск из Афганистана, сообщает организация Flag Officers For America.

Остина и Милли призвали уйти в отставку по соображениям совести: они не сделали всего для избежания «катастрофических последствий» вывода войск. «Последствия этой катастрофы огромны и будут сказываться на протяжении десятилетий», - убеждены военные.

Поспешное отступление сил США привело к тому, что в опасных районах, подконтрольных жестокому противнику, осталось неизвестное количество американцев и афганцев, которые поддерживали американское присутствие, отметили в письме.