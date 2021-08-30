Анкара отметила вклад Москвы в решение региональных проблем

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал в интервью сербскому изданию Politika об отношениях Анкары и Москвы.

«Повестка дня переговоров с Россией весьма насыщена и включает как двусторонние, так и региональные вопросы. Турция и РФ стремятся сохранять позитивную тенденцию, основанную на взаимном уважении», - сказал министр.

«Турция находится в диалоге с Россией по многим проблемам Евроатлантической безопасности, в особенности по ситуации в регионе. По региональным вопросам Анкара и Москва имеют определенные расхождения в позициях, однако благодаря диалогу мы приходим к общему знаменателю и стремимся найти решение», - сказал Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что Анкара тесно сотрудничает со всеми акторами, которые могут внести позитивный вклад в урегулирование проблем у границ Турции.

«Турция играет активную роль «на земле» в нашем регионе. Конструктивный вклад Москвы важен для решения проблем в нашем регионе. Позитивные связи Турции и РФ – значимый вклад в региональную и глобальную безопасность. Этот факт должен быть осознан», - подчеркнул он.