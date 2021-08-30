Минздраву не хватает врачей

Для оказания бесперебойной и качественной медицинской помощи больным коронавирусом (COVID-19) Станция скорой и неотложной медицинской помощи по городу Баку и Апшеронскому району приглашает на работу врачей-анестезиологов и реаниматологов, а также врачей-инфекционистов и терапевтов в возрасте до 60 лет.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства здравоохранения, для приема на работу нужно отправить обращение на электронную почту [email protected].

Необходимые документы:

заявление (должен быть указан контактный номер);

удостоверение личности;

диплом;

удостоверение интернатуры;

сертификаты;

трудовая книжка.