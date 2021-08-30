Президент Кыргызстана наградил Полада Бюльбюльоглы обновлено, новость дополнена фотографиями
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров наградил председателя правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств, композитора и певца Полада Бюльбюльоглы орденом «Достук» (Дружба).
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента Кыргызстана, П.Бюльбюльоглы удостоен высокой награды по случаю 30-летия независимости страны за большой вклад в укрепление и развитие сотрудничества.