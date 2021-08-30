Ильхама Алиева радуют успехи Узбекистана

«Нас, как братское государство, очень радуют социально-экономический прогресс в Узбекистане и значительные достижения, завоеванные в других сферах за минувший период под мудрым руководством Шавката Мирзиёева»,- говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю 30-й годовщины независимости Республики Узбекистан.

«Нынешнее состояние азербайджано-узбекских отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке, вызывает удовлетворение. Эти отношения характеризуются высоким уровнем развития наших политических, экономических и культурных связей.

Уверен, что предпринимаемые нами совместные шаги по дальнейшему углублению сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут служить благу наших народов», - цитирует haqqin.az поздравительное письмо азербайджанского лидера.