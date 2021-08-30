93% обращений, поступивших в Службу поддержки Nar, решили с первого звонка

В течение первых шести месяцев 2021 года, Служба поддержки Nar 777 получил более 1 миллиона запросов и ответил на них в среднем за 17 секунд. 89% абонентов, позвонивших в Служба поддержки, высоко оценили уровень оказываемых услуг. В целом, 93% поступивших запросов были решены с первого звонка.

Также Nar оказал услуги своим абонентам через официальные социальные сети - Facebook, Instagram и Twitter» - и ответил на более чем 89 тыс. запросов. На 50% обращений, полученных через социальные сети, ответ был дан в течение 1 минуты, а на 90% - в течение 10 минут. На запросы из всех социальных сетей Nar ответили в среднем за 11 минут.

Оператор мобильной связи также предоставляет своим клиентам высокий уровень обслуживания посредством онлайн-чата в приложении «Nar+», которое постоянно совершенствуется и нацелено сделать повседневную жизнь абонентов удобной и гибкой. Таким образом, более 96 тыс. запросов, полученных за 6 месяцев, были оперативно обработаны.