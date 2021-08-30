Беспилотный вертолет модернизируют для турецкой армии

В Турции модернизировали в соответствии с нуждами армии отечественный беспилотный вертолет Alpin, сообщает Anadolu.

Вертолет Alpin разработки компании TITRA Technology ранее успешно использовался в процессе тушения лесных пожаров на юге Турции. Новые опции позволят использовать вертолет в ходе военных операций, а также интегрировать в корпус оружие и боеприпасы.

Руководитель TITRA Technology Селман Донмез сообщил агентству «Анадолу», что в компании приняли решение внести некоторые изменения в конструкцию кузова и аэродинамику вертолета, чтобы подготовить его к выполнению военных задач.

«Мы улучшили дизайн корпуса таким образом, чтобы он выглядел объемнее и больше подходил для интеграции оружия и боеприпасов. Прототип нового корпуса вертолета представлен на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021»,- сообщил он.

Донмез отметил, что в ближайшем будущем вертолет будет эффективно использоваться в логистических целях, для проведения разведывательной деятельности и съемок.