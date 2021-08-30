Директор музея стал новым президентом Эстонии

Сегодня в парламенте Эстонии состоялся второй тур очередных выборов президента. По итогам голосования избранным главой государства стал директор Эстонского национального музея Алар Карис.

За его кандидатуру проголосовали 72 депутата (необходимый для избрания минимум - 68). Против - 8. Карис был единственным претендентом, зарегистрированным в Республиканской избирательной комиссии. Ранее, 30 августа, избранный президент не смог заручиться нужной поддержкой парламентариев, набрав всего 63 голоса: передает Sputnik

Алар Карис - эстонский ученый и государственный деятель, профессор Тартуского университета. С октября 2017 года занимает должность директора Эстонского национального музея.