Марафон от Минтруда: сотни героев Карабаха трудоустроены

К начатому Министерством труда и социальной защиты населения в июне этого года «Марафону занятости» под девизом «Вместе поддержим наших героев в их трудоустройстве!» присоединилось уже 455 работодателей.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, из них 234 работодателя представляют государственные, 221 – частные предприятия. В «Марафоне» ими заявлено 2 044 вакансии. Число обеспеченных работой по этим вакансиям достигло 566 человек, из них 460 - ветераны, 106 – члены семей шехидов.

В настоящее время продолжается процесс выдачи направлений на работу по вакансиям. Зайдя по ссылке https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu, желающие присоединиться к марафону работодатели могут заявить о своих вакансиях, а находящиеся в поисках работы члены семей шехидов и ветераны Отечественной войны - оставить свои данные.