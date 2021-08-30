40 тысяч афганцев найдут приют в Германии

Германия собралась принять до 40 тысяч человек, эвакуированных из Афганистана. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с австрийским коллегой Себастьяном Курцем, передает Spiegel.

Глава германского правительства подчеркнула, что страна готова принять не только афганских сотрудников Бундесвера и МИД, но и других граждан Афганистана, которые нуждаются в убежище после того, как к власти в стране пришло движение «Талибан».

По словам Меркель, немецкие власти готовы эвакуировать до 40 тысяч человек, однако нужно выяснить, «сколько из них действительно захотят покинуть Афганистан» — а это будет зависеть от того, какие условия в стране устроят талибы, и от того, насколько удачно западные страны будут вести с ними переговоры.