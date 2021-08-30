В Афганистан вернулся соратник Усамы бен Ладена

В сети был опубликован видеоролик, на котором показано возвращение в Афганистан одного из ближайших соратников лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена, убитого американскими войсками в Пакистане в 2011 году, сообщает Timeturk.

Утверждается, что человек на видео, которое еще не было проверено службами безопасности, - это доктор Амин аль-Хак, бывший помощник Усамы бен Ладена, отвечавщий за безопасность в «Аль-Каиде».

Согласно сообщениям, видео, на котором Аль Хак сидит на переднем пассажирском сиденье автомобиля, было снято в Нангархаре в понедельник.

Афганский журналист Билал Сарвари, поделившийся снимком, сказал, что Амин аль-Хак сблизился с бен Ладеном в 80-х годах.

Амин аль-Хак, который был одним из руководителей «Аль-Каиды», бежал в район Tora Bora 20 лет назад, после того как силы коалиции вошли в Афганистан.

Напомним, что во время переговоров, состоявшихся в Дохе, столице Катара, в прошлом году, США согласились полностью уйти из Афганистана, но лидерам движения «Талибан» было заявлено, что путь к признанию международного сообщества лежит через полную изоляцию в стране организации «Аль-Каида».