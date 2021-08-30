Раскрыта коррупционная схема Али Гасанова: «Портос и Шамхал» по страницам уголовного дела
В громком уголовном деле о расхищении 20 миллионов манатов средств Фонда господдержки развития СМИ содержится множество показаний против бывшего помощника президента Али Гасанова и членов его семьи. Этим и объясняются ходатайства на суде с требованиям вызова на допрос сына Али Гасанова - Шамхала Гасанова и его золовки Гюлер Велиевой.
Отметим, что в качестве обвиняемых на судебном процессе предстали бывший исполнительный директор Фонда Вюгар Сафарли и еще 10 подсудимых: глава и директор строительной компании ООО «Портос», построившей в поселке Биби-Эйбат несколько зданий для журналистов, бывший комендант, бухгалтер Фонда, арендатор и администратор домов торжеств в Баку. Лишь двое из 11 обвиняемых – Вюгар Сафарли и директор ООО «Портос» Надир Мамедов находятся под арестом.
Следствие пришло к заключению, что средства, затраченные на строительство зданий для журналистов, праздничные мероприятия, проведенные Фондом, объем работы во время церемоний награждения, а также цены преднамеренно завышались руководством Фондом господдержки. При этом в нарушении законодательства все мероприятия проводились без тендера. А при строительстве новостроек для журналистов не соблюдались элементарные строительные нормы.
В 2014-2020 годах ведущий консультант Фонда, а также член Тендерной комиссии Самир Мустафаев на допросе, проведенном в Главном управлении по борьбе с коррупцией, показал, что финансовыми вопросами ведали Вюгар Сафарли и главный бухгалтер Тахмина Ягубова. «Но основной контроль осуществлял Али Гасанов», - цитирует haqqin.az материалы уголовного дела. По его словам, лично помощник президента без тендера определял компании, которым и поручал исполнение многомиллионных проектов. После его решения члены Тендерной комиссии формально.
Мустафаев подчеркнул, что ООО «Портос», построившее здания для журналистов, - компания, близкая бывшему помощнику президента: «По указанию Али Гасанова строительство зданий было поручено «Портосу».
По словам Мустафаева, хотя число гостей на мероприятиях, организуемых Фондом в честь праздников в различных ресторанах, не превышало 250 человек, документы фальсифицировались за счет завышения числа участников до 400-450 человек. Что помогало А.Гасанову и его сообщникам списывать средства. Цены меню на одного человека также завышались.
Одно из обвинений против Сафарли связано с растратами в крупном размере с целью аренды офиса для Фонда на невыгодных условиях – по завышенной цене. Утверждается, что с целью обеспечения дополнительной коррупционной прибыли сыну Али Гасанова, он арендовал офис в шестиэтажном здании по адресу: проспект Метбуат, 23L. Собственником этого здания по сей день является Шамхал Гасанов. Наряду с Фондом государственной поддержки СМИ в этом здании размещались также Международный центр печати, редакция газеты «Каспий», ОАО Azərmətbuatyayım, ООО Kaspi Az и другие структуры, принадлежавшие семье Гасановых.
В материалах уголовного дела четко указано, что аренда квадратного метра офисного помещения в этом районе Баку стоит около 12 манатов. Но Фонд заключил договор об аренде на условии по 18 манатов за квадратный метр. Подчеркивается, что Azərmətbuatyayım и Kaspi Az – близкие Сафарли структуры. За эти три офиса ежемесячно выплачивались 21 тысяча 834 маната.
Даже после упразднения в 2019 году указом президента Фонда знаний, на протяжении 8 месяцев выплачивалась арендная плата за офис площадью в 419 кв.м.
Сафарли обвиняется в присвоении с помощью своих сообщников и сына Али Гасанова 18 миллионов 500 тысяч манатов госсредств и в легализации добытых преступным путем 5 миллионов 700 тысяч манатов.
Решением Бинагадинского районного суда на счета Сафарли и его сына в Rabitəbank, на которых находятся 850 тысяч манатов, наложен арест. На счету бывшего исполнительного директора - 300 тысяч, его сына Сеймура Сафарли - 550 тысяч манатов. Кроме этого, наложен арест на три автомобиля Сафарли - марок Mercedes Benz ML 350, Wolksvagen Touareg и Toyota, на дома и земельные участки в Баку и в регионах, на магазин.
В период продолжения следствия по данному уголовному делу была распространена информация о привлечении к ответственности и самого Али Гасанова. Утверждалось, что прокуратура направила обращение в больницу в Турции, в которой якобы проходил лечение экс-помощник президента. Однако, врачи заявили, что авиаперелет может негативно сказаться на состоянии здоровья Гасанова.
Однако, позже сам Али Гасанов опроверг распространенную информацию: «Сообщаю, что распространяемая информация о том, что органы прокуратуры интересуются мной как обвиняемым лицом по данному уголовному делу и проводят какие-либо розыскные мероприятия, не имеет никакого основания. Я в настоящее время нахожусь на лечении в Турции, и если все пройдет хорошо, то, в течение 10-15 дней вернусь в Азербайджан», - заявил Гасанов в сентябре 2020 года.
Напомним, несколько дней назад Али Гасанов выступил с сенсационным заявлением, посетовав на шантаж с его «интимными кадрами, снятыми в туалете».