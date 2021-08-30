Фархад Мамедов, отдел информации 16:56

В громком уголовном деле о расхищении 20 миллионов манатов средств Фонда господдержки развития СМИ содержится множество показаний против бывшего помощника президента Али Гасанова и членов его семьи. Этим и объясняются ходатайства на суде с требованиям вызова на допрос сына Али Гасанова - Шамхала Гасанова и его золовки Гюлер Велиевой. Отметим, что в качестве обвиняемых на судебном процессе предстали бывший исполнительный директор Фонда Вюгар Сафарли и еще 10 подсудимых: глава и директор строительной компании ООО «Портос», построившей в поселке Биби-Эйбат несколько зданий для журналистов, бывший комендант, бухгалтер Фонда, арендатор и администратор домов торжеств в Баку. Лишь двое из 11 обвиняемых – Вюгар Сафарли и директор ООО «Портос» Надир Мамедов находятся под арестом.

Следствие пришло к заключению, что средства, затраченные на строительство зданий для журналистов, праздничные мероприятия, проведенные Фондом, объем работы во время церемоний награждения, а также цены преднамеренно завышались руководством Фондом господдержки. При этом в нарушении законодательства все мероприятия проводились без тендера. А при строительстве новостроек для журналистов не соблюдались элементарные строительные нормы. В 2014-2020 годах ведущий консультант Фонда, а также член Тендерной комиссии Самир Мустафаев на допросе, проведенном в Главном управлении по борьбе с коррупцией, показал, что финансовыми вопросами ведали Вюгар Сафарли и главный бухгалтер Тахмина Ягубова. «Но основной контроль осуществлял Али Гасанов», - цитирует haqqin.az материалы уголовного дела. По его словам, лично помощник президента без тендера определял компании, которым и поручал исполнение многомиллионных проектов. После его решения члены Тендерной комиссии формально. Мустафаев подчеркнул, что ООО «Портос», построившее здания для журналистов, - компания, близкая бывшему помощнику президента: «По указанию Али Гасанова строительство зданий было поручено «Портосу». По словам Мустафаева, хотя число гостей на мероприятиях, организуемых Фондом в честь праздников в различных ресторанах, не превышало 250 человек, документы фальсифицировались за счет завышения числа участников до 400-450 человек. Что помогало А.Гасанову и его сообщникам списывать средства. Цены меню на одного человека также завышались.