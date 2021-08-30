Азербайджан впервые экспортирует в Евросоюз изделия из кожи

Агентством пищевой безопасности Азербайджана достигнут еще один успех в области экспорта в страны Евросоюза пищевых и непищевых продуктов животного происхождения. Так, проведены необходимые меры в направлении продажи странам Евросоюза находящейся под ветеринарным контролем агентства непищевой продукции, в том числе обработанной кожи, одновременно были проведены переговоры с Генеральным директоратом Европейской комиссии по здоровью и пищевой безопасности (DG-Sante).

На основании обращения двух местных кожевенных производителей агентством оценено соответствие этих предприятий требованиям, указанным в Правилах Европейской комиссии №142/2011, после устранения недочетов было адресовано письмо о включении в Систему контроля торговли и экспертизы Евросоюза (TRACES) и впервые в нашей стране было получено разрешение на экспорт в Евросоюз продукции из обработанной кожи, произведенной местными предприятиями по переработке кожи.

Отметим, что с целью вывоза из Азербайджана в Евросоюз продукции и сырья животного происхождения в соответствии с требованиями Правил №142/2011 данной структуры в республике была усовершенствована система ветеринарного контроля, с целью предотвращения возможности передачи через кожу зоонозных заболеваний в пунктах разделывания скота, а также на предприятиях по производству продукции и переработке сырья животного происхождения усилен ветеринарный контроль. В Евросоюз было доложено о проделанной работе.

В настоящее время осуществляются меры для получения разрешения на экспорт в Евросоюз иной продукции животного происхождения, в том числе шерсти, меда и молочных продуктов.