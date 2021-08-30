Амир аль-мумин будет управлять Афганистаном. Барадар, Якуб и Хаккани поделили главные портфели

Ранее Al Jazeera сообщила, что у временного правительства Афганистана будет амир аль-мумин (повелитель правоверных), который возглавит Исламский Эмират Афганистан. Источники телеканала из «Талибана» рассказали, что в правительство войдут представители всех национальных групп, проживающих в стране, в том числе этнические таджики и узбеки.

Как стало известно сегодня РИА Новости, на должность главы афганского МИД назначили муллу Абдул Гани Барадара. Пост главы Минобороны республики занял сын основателя движения мулла Мухаммед Якуб. Министерство внутренних дел страны возглавил Халиль аль-Рахман Хаккани. Отмечается, что остальных членов кабмина объявят в ближайшее время.