Коронавирус пришел на помощь Моллазаде и Ализаде

Как стало известно haqqin.az, адвокат Фархада Моллазаде Камандар Насибов заразился коронавирусом. В беседе с корреспондентом haqqin.az, Камандар Насибов также подтвердил эту информацию.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям отложен судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Управления делами МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления Салима Ализаде.

«Я начал испытывать проблемы со здоровьем и сегодня сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. В настоящее время чувствую себя нормально», - сказал он.

Заседание суда по делу бывших высокопоставленных сотрудников МИД отложен до 22 сентября.

Отметим, что обвиняемые были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. В отношении их Сабаильским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Через некоторое время суд отпустил их под домашний арест.