Многие эксперты в области здравоохранения в Азербайджане полагают, что многолюдные свадебные торжества дали толчок галопирующему росту заболеваемости коронавируса. В период локдауна проведение многолюдных свадебных торжеств было запрещено, что обусловило гневную реакцию масс, не представлявших всей опасности распространения вируса. Бракосочетание в постсовковом понимании широких масс – это многолюдный увеселительный кутеж с попойкой. И отсутствие такого кутежа снижает легитимность и символизм венчания. Кроме того, свадьбы в Азербайджане – особый вид социального страхования. Общественная мораль обязывает людей возвращать долги – социальному институту.

И в период локдауна за редкими случаями бракосочетания сознательных граждан, подавляющее большинство отказалось от вступления в брак. Без игрища никак. Вот и доигрались!..

Но властям в буквальном смысле подыграло случайное совпадение роста заболеваемости с наступлением траурного для мусульман месяца Мухаррама и дня Ашуры. Многовековая траурная традиция в течение месяца стала своего рода общественным локдауном. И даже этнические, не правоверные мусульмане считают дурным тоном проведение увеселительных мероприятий во время траурного месяца. Но с завтрашнего дня подходит к концу траур, а значит и общественный локдаун. С 1 сентября в Азербайджане вновь разрешено проведение свадеб и других увеселительных сборищ. И это произошло буквально на пике роста заражений. Оперативный штаб при Кабмине нашел золотую середину – свадьбы могут вмещать не более 150 приглашенных гостей. Во что выльется новая свадьба с точки зрения здоровья нации остается догадываться и домысливать. Словом, танцуют все!