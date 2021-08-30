Австралия полностью переходит на солнечную энергию

Австралия стала мировым лидером по установке солнечных панелей на крышах домов. Как пишет Bloomberg, к 2026 году они станут главным источником энергии в стране и смогут покрыть до 77 процентов потребностей австралийцев в электроэнергии.

По данным экспертов Bloomberg, в Австралии получают солнечную энергию 30 процентов домов. Страна является ярким примером успешного перехода к децентрализованной энергетике, когда энергия производится вблизи источника потребления. В AEMO предполагают, что Южная Австралия к концу ноября 2021 года может стать первой крупной энергосистемой, которая полностью удовлетворит спрос на электричество за счет солнечных панелей на крышах домов.